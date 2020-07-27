Türk sanayisinden fren diski ihracatı

Bakan Varank, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika ziyaretleri yaptı. Isıya ve aşınmaya dayanıklı, alaşımlı yüksek mukavemetli çelik dökümler üreten ve ihraç eden Silvan Sanayi AŞ'nin fabrikasını da ziyaret eden Varank, burada incelemelerde bulundu. Önlük giyip koruyucu ekipman takan Varank, el taşlama makinasını alıp işçilerle torna tezgahının başına geçti. Varank, yaptığı açıklamada, tesiste YHT fren diskleri üretildiğini belirterek, "Buradaki imalatın yüzde 90'ından fazlası yurt dışına ihraç ediliyor. Bu nitelikli döküm gerektiren bir iş. Buradaki YHT tren fren diskleri tüm Avrupa ülkelerine, Çin ve Japonya'ya ihraç ediliyor." dedi.