Kredi kullanan esnaflara müjde

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu, kredi kullanımıyla ilgili açıklama yaptı. Mısırlıoğlu, “Sayın Ortağımız, Covid-19 Salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın ödemelerini kolaylaştırabilmek adına erteleme imkanı getirilmiştir. Kooperatifimizden kullanmış olduğunuz kredinin taksitleri 01 Temmuz 2020 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında ise; Taksitleri vadesinde ödemek istiyorsanız kredi taksit vade tarihinde (gününde) Halkbank Gölcük Şubesi’ne giderek ödemelerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

ERTELEME YAPILABİLİR

Taksit vadesinde (gününde) ödemediğiniz takdirde, ödenmeyen taksitinizin anapara ve dönem faizi (erteleme dönemi boyunca işleyecek faiz) toplanarak kalan taksitlerinize eşit olarak dağıtılıp tahsil edilecek, Temmuz 2020 ayına ait şu ana kadar ödenmemiş senetlerde ertelemeye dahildir. Ertelemeden faydalanmanız durumunda, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağınıza dair kooperatife gelip, 30 Eylül 2020 tarihine kadar taahhütnameyi imzalamanız gerekir. Taksitinizi ödediyseniz, herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur. Gereğini bilgilerinize rica eder, bol kazançlar dilerim” dedi.