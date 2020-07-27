Ev bütçesine ve ülke ekonomisine katkı sunan kadın girişimcileri desteklemek ve tek bir çatı altında toplamak amacıyla Ticaret Bakanlığı destekli Marmara Kadınlar Birliği İzmit Tarih Koridoru’na yaptığı yatırımla adından söz ettiren Nuket Özcan başkanlığında Kocaeli’de kuruluyor. AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Av.Emine Zeybek, kadınların her zaman yanlarında olmayı görev bildiğini belirterek, Birlik oluşumunu desteklediğini açıkladı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK SUNACAK

İzmit Tarih Koridoru’na yaptığı yatırım ve şehirdeki sosyal sorumluluk projelerine bağış ve destekleri ile bilinen Nuket Özcan'ın başkanlığında Marmara Kadınlar Birliği kuruluyor. Türkiye’de farklı alanlardaki kooperatifleri birleştirdiği için ilk olma özelliğiyle de dikkat çeken Birlik, Kocaeli ve çevre illerdeki kadın girişimci kooperatiflerini tek bir çatı altında toplayacak. Nuket Özcan, son iki yılda önemli yatırımlar gerçekleştirdikleri İzmit Tarih Koridoru’nun Marmara Kadınlar Birliği ve bağlı kooperatiflere ev sahipliği yapacağını da açıkladı. Birliğin kadın girişimcilere hem teknik hem de pazarlamada önemli katkılar sunacağını ve bu sayede ev bütçesinin yanı sıra ülke ekonomisine de ciddi destek sağlanacağını belirtti. Özcan, Aralık ayında kendisini ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'a hafta içi iade-i ziyarette bulunarak kooperatifleşme ve birlik olma yolunda belirlenen yol haritasını aktarıp, Marmara Kadınlar Birliği'nin lansmanına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı da davet etti.

MİLLETVEKİLİ ZEYBEK DE KATILDI

Birçok farklı alanda faaliyet gösteren ve ilimizde bütün ilçelerden birer kooperatifin yer aldığı Marmara Kadınlar Birliği ile ilgili önceki gün ev sahipliğini Özcan'ın yaptığı bir toplantı gerçekleşti. Hilton Double Tree Otel’de gerçekleşen toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Mali Müşavir Seda Oruç ile kooperatiflere dijital mağaza konusunda destek verecek teknoloji ve e-ticaret alanında Türkiye’nin önde gelen firmaların CEO ve Finans Direktörleri katıldı. Zeybek, kadınlara toplumun her alanında destek sunmaya devam edeceklerini belirterek, Marmara Kadınlar Birliği’nin Kocaeli’de kurulmasına çok sevindiğini belirterek, Marmara Kadınlar Birliği’nin çalışmalarını yakından takip edip, destek vereceğini açıkladı. Marmara Kadınlar Birliği ile ilgili geniş lansmanın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtildi.