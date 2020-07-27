Kocaeli D-100 karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre Körfez D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Adnan Çetin idaresindeki 34 BCU 406 plakalı konteyner taşıyan tır, trafiğin yavaşlaması ile fren yaptı. Önüdeki tırın fren yaptığını fark edemeyen 34 CMP 202 plakalı panelvan tipi araç tıra, İbrahim Pektaş idaresindeki 07 KP 673 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü panelvana ve Sadettin Yıldırım idaresindeki 41 R 9636 plakalı hafriyat kamyonu ise yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Panelvan araç içinde sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yolcu otobüsünde bulunan ve yaralanan 3 yolcu ile otobüs muavini de sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.