Kocaelili gazeteci listeye giremedi

Kocaeli’de uzun yıllar gazetecilik yapan ve kentte geniş bir kesim tarafından tanınan Ebru Küçükaydın, yaklaşık 6 sene önce Antalya’ya gitti. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP’den 6. sıra Kocaeli Milletvekili adayı olan Küçükaydın, seçimlerin ardından Antalya’ya geri döndü. CHP 37. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan 80 kişilik anahtar listede yer aldı. Antalya’dan aday olan Küçükaydın, delegelerden 161 oy alması nedeniyle PM listesine giremedi.