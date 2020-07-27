SEDAŞ, sürdürülebilirlik alanında gücüne güç katacak

160’tan fazla ülkede, şirketlerin strateji ve operasyonlarını, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumlu hale getirmeyi hedefleyen Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacılarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,9 milyon aboneye elektrik hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), sözleşmeye imza atarak Global Compact üyeliğine kabul edildi.

Sürdürülebilirlik alanındaki performansını artırmayı hedefleyen SEDAŞ, bu alanda önemli bir mesafe kat etti. Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan şirket, BM tarafından belirlenen 10 ilkeye uyum göstereceğini taahhüt etti. SEDAŞ, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele kapsamında yürüteceği çalışmaları raporlayarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla uyumlu bir kurum olacak.

“Salgının ardından sürdürülebilirliğin önemi anlaşıldı”

SEDAŞ Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, koronavirüspandemisiyle beraber, sürdürülebilirliğin iş dünyasının en önemli gündem maddeleri arasına girdiğini söyledi. Uzun vadede sürdürülebilirliğin etkilerinin görüleceğini belirten Odyakmaz, bu alandaki çalışmalarla kurumsal değeri artıracaklarını ifade etti. Odyakmaz: “Küresel ve dengeli ekonomi için sürdürülebilir büyüme önem taşıyor. SEDAŞ olarak uzun vadede hedeflerimizi bu yaklaşımla belirledik. Sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz projelerimizi daha yaygın hale getirerek hem şirket içinde hem şirket dışında etki alanını genişleteceğiz. Global Compact üyesi olarak, önemli bir adım attık. Taahhütlerimizi yerine getirerek, sürdürülebilirlik performansımızı güçlendireceğiz” dedi.