Traktör trafonun üzerine devrildi

Kaza öğle saatlerinde, Körfez Sevindikli Mahallesi’nde meydana geldi. İsa Y. idaresindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarında bulunan trafonun üzerine devrildi. İsa Y. yaralanırken, kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalede bulunduğu İsa Y.’yi hastaneye kaldırdı. Elektrik dağıtım şirketi ise akımı keserek trafonun onarımını yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.