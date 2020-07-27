İşte yoğun bakım sayısı artan iller!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Bugün yapılan 45 bin 283 testle beraber toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971’e ulaştı.

Son 24 saatte tespit edilen 919 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 227 bin 19’a çıktı. 17 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 630’a yükseldi.

Verilere göre bugün 982 hasta toplamda ise 210 bin 469 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 263, toplam entübe hasta sayısı ise 392 oldu.

SAĞLIK BAKANI İL İL AÇIKLADI

Günlük tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca son 3 günde yoğun bakım sayısının oransal olarak en çok arttığı ve en az arttığı illeri açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Test sayısı 45.000'in üstünde.

* Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır.

* En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt.

* 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı.

DÜN 927 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı 26 Temmuz tablosuna göre 17 kişi hayatını kaybetmiş, 927 vaka tespit edilmiş ve bin 10 kişi iyileşmişti.