Minik Hamza hayatını kaybetti

Olay, 17 gün önce Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya ve Meryem Küçük çiftinin ikiz çocuklarından biri olan Hamza Küçük, 17 gün önce, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonunda oynarken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan Hamza Küçük, hastaneye kaldırıldı. 17 gündür Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Hamza, bugün yaşamını yitirdi.