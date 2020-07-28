Kocaeli İl Jandarma Komutanı değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 6 albay tuğgeneral ve tuğamiralliğe, 1 tuğgeneral ise tümgeneralliğe terfi etti. 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. Kararnameyle 22 general yeni göreve atanırken, 28'i albay 7’si general olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.
YENİ KOMUTAN GELDİ
Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Ümit İlbayı, Kocaeli İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Mevcut İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan'ın yeni görev yeri ise henüz belli değil.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Çok güzel haber,yeni gelene hayırlı olsun,trafik ve asayiş birimlerini geliştirmesi dileğiyle.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.