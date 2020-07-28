Kocaeli İl Jandarma Komutanı değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 6 albay tuğgeneral ve tuğamiralliğe, 1 tuğgeneral ise tümgeneralliğe terfi etti. 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. Kararnameyle 22 general yeni göreve atanırken, 28'i albay 7’si general olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

YENİ KOMUTAN GELDİ

Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Ümit İlbayı, Kocaeli İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Mevcut İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan'ın yeni görev yeri ise henüz belli değil.