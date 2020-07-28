İhsaniyeli Sultanlar’ın çilesi bitiyor

İhsaniyespor’un Kondisyon salonu yapım çalışmaları başladı. Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz, yeni sezon transfer çalışmalarını da devam ettirirken, kondisyon salonu eksiğinin tamamlanmasıyla, daha rahat hazırlık yapabilecek. Kulübün voleybol sorumlusu eski voleybolcumuz Merve Bayar “Destekleri için velilerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ederiz” dedi.