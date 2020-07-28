İhsaniyeli Sultanlar’ın çilesi bitiyor

İhsaniyespor’un Kondisyon salonu yapım çalışmaları başladı. Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz, yeni sezon transfer çalışmalarını da devam ettirirken, kondisyon salonu eksiğinin tamamlanmasıyla, daha rahat hazırlık yapabilecek. Kulübün voleybol sorumlusu eski voleybolcumuz Merve Bayar “Destekleri için velilerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ederiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.