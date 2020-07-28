Maşukiyespor’un efsane yöneticilerinden Basri Çetin, amansız hastalıkla mücadelesini kaybetti. Çetin’in vefatı mahallede üzüntü yarattı. Mahallenin sevilen, sayılar isimlerinden olan Basri Çetin’in cenazesi, dün ağabeyi Fethi Çetin'in evinden alınıp, öğle saatlerinde Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kocaeli taraftar olarak, Allah mekanını cennet etsin, nurlar içinde yatsın’ diyoruz.
Nur içinde yat Maşukiyeli Basri
Maşukiyespor’un efsane yöneticilerinden Basri Çetin, amansız hastalıkla mücadelesini kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.