Doruktakiler’in yıldızı Talha zirveden inmiyor

Ülke TV’nin ev sahipliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Sporun Devleri Ödül Gecesi’nde; jimnastik, judo, kick boks, karate, voleybol, güreş ve yüzme gibi spor dallarında başarı gösteren milli sporcular ödüllerle taçlandırıldı. 2020 yılının ilk ve tek spor ödül organizasyonu Sporun Devleri Ödül Gecesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu şampiyon sporcular yılın sporcusu seçildiler. Görme Engelliler Spor Federasyonu Judo branşında Dünya ve Avrupa şampiyonu Kağıtsporlu Zeynep Çelik ve Özel Sporcular Spor Federasyonu Judo Dünya Şampiyonu Talha Ahmet Erdem yılın sporcusu seçilerek önemli bir ödüle layık görüldüler.