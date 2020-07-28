Kupa sahibini bu gece buluyor

58. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor bu akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, Ali Şansalan ise dördüncü hakem olarak görev alacak. 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Finali atv'den canlı yayınlanacak.