Çukurbağlı Berkay Samancı 11 yıl sonra yuvaya döndü !..

Başkan Hüseyin Üzülmez ile bir araya gelen 31 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandı. Berkay sosyal medya hesabında “Selamın aleyküm” yazarken, Yeşil Siyah kalp paylaşarak transferini doğruladı. Belediye Derincespor’dan transfer edilen Yiğitali Bayrak da Berkay gibi modaya uymuş ve aynı şekilde transfer duyurusunu yapmıştı.
1. LİG’DE 245 MAÇI VAR…
1989 İzmit doğumlu. Futbola 11 yaşında Kocaelispor’da başladı ve aralıksız olarak 9 yıl boyunca Yeşil Siyahlı formayı giydi. Bucaspor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Altınordu’da oynadı. 1. Lig’de 245 maça çıkan Berkay tam 11 yıl sonra Kocaelispor’da oynayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.