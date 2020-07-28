Muhteşem Süleyman Bandırmaspor'da!

Psikolojik olarak travmalı günler geçiren Burak Süleyman’ın, camianın çok yoğun baskısı ve Hodri Meydan’ın da girişimleri ile takımda kalması sağlanmıştı. Takımın kampına katılan yıldız futbolcu, kafa olarak bir türlü adapte olamadı ve yaşadığı travmayı teknik direktör Selahaddin Dinçel ile de paylaştı.
TÜZÜLMEZ İLE BİR ARAYA GELDİ
Süleyman, dün öğle saatlerinde Başkan Hüseyin Üzülmez ile bir araya geldi ve kulüpten bonservisini aldı. Burak Süleyman’ı uzun süredir kadrosuna katmak isteyen ve özellikle de Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un özel olarak ilgilendiği Burak Süleyman ile 1. Lig takımlarından Bandırmaspor temasa geçti. Kırmızı Mavililer futbolcu ile her konuda anlaştı. Bonuslarla birlikte yaklaşık 1 milyon liraya söz kesen Burak Süleyman, önümüzdeki sezon Balıkesir temsilcisi için 1.Lig mücadelesi verecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.