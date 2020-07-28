Seçmelere ilgi azdı

Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri yan sahada yapılan seçmelere il içi, il dışı ve yurt dışından yaklaşık 250 sporcu katıldı. Teknik ekibin gözüne girmek için kıyasıya mücadele eden gençlere 25’er dakikalık çift kale maç yaptırıldı. İlgi yoğun olsa da dikkat çeken futbolcu sayısı yeterli düzeyde değildi. İlk gün dikkat çeken isimler ertesi gün de davet edildi. Seçmeler sonrası takıma kazandırılacak olan futbolculara mesajla bilgi mesajı gönderilecek.
SOYDAŞ VE KAYA’DAN YAKIN TAKİP
Seçmeleri Kocaelispor yöneticileri Murat Barış, Haşmet Uçar, Zeynel Abidin Akyol, Bekir Halefler, Alt Yapı Koordinatörü Ramiz Soydaş, izleme komitesi sorumlusu Zeki Kaya, izleme komitesinden Nuri Çolak ve Kamuran Akşar ile çok sayıda antrenör de izledi. Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ise yaklaşık 45 dakika sporcuları izlerken 18.00’de başlayan A takım antrenmanına çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.