Kocaeli MHP’de ilçe kongre tarihleri belirlendi

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, haftalık olağan basın toplantısı gerçekleştirdi. İl başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Ünlü ilçe kongre tarihlerini açıklamasının ardından , şu ifadelerde bulundu; “Diyanet İşleri Başkanı'nın Cuma Hutbesi esnasinda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in minberinde yaptığı değerlendirmeleri bağlamından koparıp Atatürk'e lanet şeklinde tavzih ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır. Yeniden hilafet demek yeni bir cepheleşme önü arkası kestirilemeyen iç kargaşa demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız, istiklal mücadelemizin lideri ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasiz ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır.

“MHP ETİKET OLMA YERİ DEĞİLDİR”

Kongrelerimizde pandemiye dikkat edilecek. Delegeler sırayla alınacak. Misafir alınmayacak.Mevcut ilçe başkanları tekrar aday olacaklar. Her ilçede 400 delege var. Üyelik haklarını yerine getiren her MHP’linin kongrede aday olma hakkı vardır fakat bu adaylar hakkında ülkücelerin değerlendirmesine vardır. MHP bir zıplama tahtası, etiket olma yeri değildir. MHP ulvi bir davadır. MHP genel merkezini anlayan ve parti için emek harcayan kişilerin aday olması gerekmektedir. Ülkücü hareket aday olmayı düşünenlere bu fikirlerini iletecektir.

“BARO BAŞKANI HAYALİM VAR”

Çoklu baroya karşı gelmek için hukuk okumak istiyorum. Kocaeli Baro Başkanlarının siyasi kimlikleri ile ilgili açıklama yapıyorum. Bu göreve gelenlerin çoğu CHP’de il başkanlığı ya da üyelik yapmış isimler. Benimde MHP’den bir baro başkanı olma hayalim vardı. Neden Cumhur ittifak’na inanan bir baro başkanı olmasın? Devletini anlayan bir baro başkanı bizim hayalimizdi, mesajımızın Kocaeli’ye verildiğini düşünüyorum.

“SARILMAK VE EL ÖPTÜRMEK YOK”

Kurban bayramını kutlarım. MHP olarak bayramlaşma programlarını en asgariye indirip genel merkezden gelecek talimatlara göre hareket edeceğiz. Başka bayramda birbirimize sarılmak için bu bayramda özen göstermek lazım. Sarılmak ve el öptürmek yok.”

MHP KOCAELİ İLÇE KONGRE TARİHLERİ

15 Ağustos cumartesi;

1. Darica:

2. Kartepe:

3. Derince:

16 Ağustos Pazar

1. Gebze:

2. izmit:

3. Karamürsel:

19 Ağustos Carşamba

1. Kandıra:

22 Ağustos Cumartesi

1. Çayirova

2. Başiskele:

3. Gölcük:

23 Ağustos Pazar

1. Körfez

2. Dilovası: