Kocaelispor yarın izne çıkıyor

Yarın yapacağı antrenmanın ardından bayram tatiline çıkacak olan Yeşil Siyahlılar 3 Ağustos Pazartesi günü tesislerde toplanacak ve 12 Ağustos’a kadar çalışmaları İzmit’te sürdürecek. İlk etabın ardından kamp için Kartepe’ye çıkacak olan Kocaelispor burada da 12 gün kalacak. Önceki akşam yapılan antrenman ısınma koşusu, ısınma hareketleri ile başladı. İç transferde yola edilen futbolcular ve gençlerle yapılan çalışmada futbolcuların morallerinin oldukça düşük olmaları dikkatlerden kaçmadı.