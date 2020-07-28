Mirko, oğlu Denis’i dikkatli gözlerle izledi

Kocaelispor tarihinin özel futbolcuları arasında yer alan, 1992-2000 yılları arasında Yeşil Siyahlı formayı giyen, kariyerini 2004’te Kocaelispor’da bitiren Mert Meriç’in (Misko Mirkovic) oğlu Denis seçmelere katılan isimlerdendi. Sırp asıllı futbolcunun yanı sıra seçmelere Avusturya, Almanya ve Hollanda’dan da katılımlar olurken, Mert Meriç, oğlunu dikkatli gözlere takip etti.