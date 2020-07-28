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28 Tem 2020 - 20:30- Sağlık G: 28 Tem 2020 - 16:16

Kurban Bayramı’nda eti doğru tüketin

Bayramlarda kurulan zengin sofralar, birbirinden güzel yemekler, leziz tatlılar kilo sorunlarını da beraberinde getiriyor.  Kilomuzu korumak için kahvaltıyı atlamamak gerektiğini hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Canberk Yaşar, bayram ikramlarının cazibesine kapılmamayı ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini öneriyor.
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Yaklaşan tatil ve bayramla beraber birçok kişinin aklına gelen soruların başında “Bayramda nasıl beslenmeliyiz?” geliyor, en çok duyulan cümle ise “İnşallah kilo almam” oluyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Canberk Yaşar, bu endişeyi yaşayanlar için bayramda beslenmeye dair önemli tüyolar veriyor. Bayramda yapılan en büyük hatalardan birinin kahvaltıyı atlamak veya kahvaltıda kavurma yemek olduğunu belirten Dyt. Yaşar, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Sabah kahvaltısı hafif bir şekilde peynir, yumurta, zeytin, söğüş domates-salatalık, 1 -2 dilim tam buğday ekmeğiyle yapılmalı. Et tüketilirken ise görünür yağları ayırıp yanında bolca salata tüketilmeli. İçecek olarak su veya ayran tercih edilmeli. Sakatatlar doymuş yağ açısından çok yüksek olduğu için tüketilmesini önermiyorum. Boş bir mide ikramları geri çevirmeyi zorlaştırır. Bu nedenle ikram kabullerinizi sabah-öğle veya akşam öğünlerinden sonra yapın. Böylece çikolata, şeker, tatlı gibi ikramları reddedip yerine 1 porsiyon meyve, maden suyu veya bitki çayı tercih edebilirsiniz.”

Tatlı yediniz diye kendinizi cezalandırmayın

Günlük su tüketiminin mutlaka 2-3 litre arasında olması gerektiğinin altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Canberk Yaşar, diyetlerin katı yasakları olan ve hayatınızı zorlaştırmak için yapılmadığını hatırlatarak “Diyet uzun vadede yaşam şeklini haline gelebilecek porsiyonlu ve dengeli bir şekilde beslenme planıdır.  Bu nedenle tatlı yediğinizde suçluluk hissiyle kendinizi cezalandırmayın. Onun yerine tatil boyunca kendinize bir gün seçip o gün sütlü bir tatlı ile kendinizi ödüllendirin. Bunu yaptığınızda bir sonraki öğününüzden 1 dilim ekmek, meyve ve 1 porsiyon süt ürünü çıkartarak dengeyi sağlayabilirsiniz” diyor.

Etleri kızartmadan sebzelerle birlikte pişirin

Kurban Bayramı’nın olmazsa olmazı etlerin hem doğru saklanması hem de doğru pişirilmesi gerektiğini hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Canberk Yaşar, önemli bilgiler paylaşıyor: “Et, kolayca bozulabilen riskli bir besin grubu. Bu nedenle kurban etlerini büyük parçalar halinde değil yemeklik şekilde ayırıp, yağlı kâğıda sararak veya buzdolabı poşetleri içinde saklamalısınız. Etler -2,-4 derece aralığında 1 hafta kadar sağlıklı şekilde kalabilir. Ancak -18 derecede dondurmak bu süreyi bir hayli uzatır. Etleri çözdüreceğiniz zaman oda sıcaklığında değil buzdolabında çözdürün. Ayrıca çözdürülen etleri bir daha dondurmayın. Çözünen etlerde mikroorganizma aktivitesi artacağı için zehirlenme riski olabilir. Eti pişirirken doğrudan ateşle temasını engelleyin. Etin ateşe mesafesi en az 15 santim olmalı, aksi takdirde kanserojen maddelerin oluşumunu tetiklersiniz. Etleri yağda kızartılmamalı, sebzelerle birlikte pişirilmeli, ekstre yağ eklememelisiniz. Unutmayın, fırınlama ve haşlama yöntemleri en sağlıklı olan pişirme yöntemleridir.”

28 Tem 2020 - 20:30 - Sağlık

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