ADD’den Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gebze Başkanı Nilgün Aydın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, Gebze Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Erbaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anmak yerine lanet okumak suretiyle manevi hatırasına hakaret etmiştir, kurucu lideri anmamak, anmadığı gibi lanet okumak nasıl bir zihniyettir? Çağdaş kazanımlara laik ve demokratik Cumhuriyet’e açıkça meydan okunmaktadır" dedi.
“DİYANET’İ ATATÜRK KURDU”
“Erbaş istifa etmelidir” diyen Aydın, "Memur sıfatında olan Erbaş, düşman kuvvetlerini lanetlemek yerine kurucu liderimizi ima etmiştir. Kendisinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anmasını beklerdim, olması gereken odur. Unutmamalı ki kendisi Atatürk tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürütmektedir. Erbaş, görevinin sorumluluğunu yerine getirmemiştir, istifa etmelidir" şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.