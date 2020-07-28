TBMM Başkanvekili Akar’a belediye başkanlarından ziyaret

TBMM Başkanvekili olduktan sonra bir süredir ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri nedeniyle milletvekillerini makamında ağırlayan TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bu hafta olağan kurultay öncesinde Sinop, Burdur, Mersin, Bolu Belediye Başkanları’nı ağırladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile daha önce Mecliste birlikte çalışmış olan Akar, hem Meclis’te hem de belediyelerde çalışmaları ile adlarından söz ettiren Seçer ve Özcan’ın vatandaşın da takdirini kazandığını söyledi.

AĞIRLAMAKTAN DOLAYI MUTLU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da 24. dönemde birlikte çalışmaya başladığı Akar’ın Meclis ve KİT Komisyonu’ndaki çalışmalarının Meclis Başkanlığı ile taçlandırılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da Akar’a hayırlı olsun dileklerinde bulunurken kendilerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Akar da nazik hediyeleri için başkanlara teşekkür etti.