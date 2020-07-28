Aktürk'ten Vali Yavuz'a ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar daire başkanlığı yapan İbrahim Aktürk, geçtiğimiz günlerde Adana'ya atanan Muzaffer Çintimar'in yerine Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü olmuştu. Yeni görevine başlayan Aktürk Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Vali Yavuz, Aktürk'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.