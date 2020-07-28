İYİ Parti’nin Gebze standına davet

Aktif siyasete İYİ Parti’de başlayan İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Av.Burak Uluköylü, pandemi sürecinde parti çalışmalarını telekonferans aracılığı ile yönetmeye devam etti. Pandemi sürecini de dikkate alarak Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’na üye standı kuran İYİ Parti, burada üye çalışmalarını gerçekleştirerek vatandaşlara partinin çalışmalarını anlatıyor. İlçe Başkanı Uluköylü, üye standına tüm Gebzelileri davet etti.