Engellilere mavi kapak desteği!

Engelli bireylere bir umut olan ve mavi kapak karşılığında alınabilen tekerlekli sandalye için Gölcük Engelli Derneği’ne ilçemizin birçok noktasından mavi kapak desteği gelmekte. Gölcük Engelliler Derneği’ne son olarak Türk Metal Sendikası Gölcük Şubesi yetkilileri mavi kapak desteğinde bulundular.

TEŞEKKÜR ETTİ

Mavi kapak desteği için Türk Metal Sendikası Gölcük Şubesi yetkililerine teşekkür eden Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Türk Metal Sendikası yetkilileri biriktirdikleri mavi kapakları bir kişiye umut olabilmek için derneğimize teslim ettiler. Bu nazik duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.