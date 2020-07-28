Murat Bat, kızını evlendirdi

İlknur ve Mustafa çifti geçtiğimiz akşam My Liva Restaurant’ta muhteşem düğün töreniyle dünya evine girdi. Genç çiftin düğününe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, AKP Belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.