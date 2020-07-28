Çakmak’tan maske uyarısı

Gölcük Niğdeliler Derneği Başkan Yardımcısı Cemil Çakmak, yaptığı açıklamada pandemi sürecinin hala devam ettiğini, cadde ve sokaklara gelişigüzel maske ve eldiven atanların sorumsuzca davrandığını belirtti. Çakmak, “Pandemi sürecinin Allah’ın izniyle atlatacağız. Fakat bu süreçte vatandaşlar olarak hepimizin üzerine düşen görevler var” dedi.