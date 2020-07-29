İzmit Zabıta bayramda görevinin başında

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Arife günü itibariyle denetimlerini sıklaştıracak olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleriyle koordineli çalışarak, olası problemlere anında müdahale edecek. Sosyal mesafe hijyen kurallarını takip edecek olan ekipler, seyyar satıcılara bayram sürecinde de göz açtırmayacak.

VATANDAŞLAR ŞİKÂYETLERİNİ İLETEBİLECEK

Kurban Bayramı boyunca denetim ve kontrollerini sürdürecek olan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kesim alanları dışında kaçak kesim yapanları da denetleyecek. Kesim alanlarında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması ve kurban kesen vatandaşların, kurban atıklarını cadde ve sokaklara gelişigüzel atmamaları konusunda vatandaşları uyaran İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların şikayetlerini 318 00 20 numaralı telefona bildirebileceğini ifade etti.

SEYYAR SATICIYA GEÇİT YOK

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, haksız rekabete neden olan seyyar satıcılara bu bayram da göz açtırmayacak. Ekipler, Kurban Bayramı öncesinde seyyar olarak satış yapan şahıslarla ilgili denetimlerini de sürdürerek mevzuata aykırı şekilde seyyar satış yapanlara yönelik cezai işlem uygulayacak.