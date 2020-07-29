4 boynuzlu koç görenleri şaşkına çeviriyor

Kurban Bayramı öncesi Bursalılar, kurbanlık hayvan alışverişi için hayvan pazarlarına yöneldi. Yıllarca Erzurum, Muş, Kars, Yozgat, gibi doğu vilayetlerinde besicilik yapan hayvancılar, kurbanlıklarını satmak için çaba sarf ediyor. Hayvan Pazarı'ndaki bazı kurbanlıklar ise özellikleriyle ön plana çıkıyor
Kars Arpaçay'dan getirilen 4 boynuzlu koç Osmangazi ilçesindeki havyan pazarının maskotu oldu. 4 boynuzlu koçu kendisinin besleyip büyüttüğünü belirten Nihat Kotan, “Ne cinsi olduğunu bilmiyoruz. Her 2 senede bir böyle hayvan doğuyor. 150 tane hayvanla geldik. Şu ana kadar yarısını sattık. Müşteriler bayağı ilgi gösteriyor. Ama kimse kurban olmuyor diye pek yanaşmıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da müşterimiz oldu. Ona da kurbanlık sattık” dedi.
Kurban pazarının bir başka dikkat çeken hayvanı ise, boynuzları bir birine karışmış olan keçiydi. Görenlerin dönüp bir daha baktığı keçi de sahibini bile yanına yaklaştırmıyor. İlginç keçiyi görenlerin hemen fotoğraf çekmeye çalıştığını belirten sahibi Hamza Aydın ise, keçinin 55- 60 kilo geldiğini ve nadir olarak böyle görüldüğünü söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.