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29 Tem 2020 - 13:54- Gündem G: 29 Tem 2020 - 14:07

Google'dan flaş Türkiye kararı

Arama motoru Google, Rekabet Kurulu kararı sonrası 10 Ağustos 2020'den itibaren, arama motorlarında çıkan alışveriş reklamlarını kaldırma kararı aldığını duyurdu. 
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Arama motoru Google, 10 Ağustos itibariyle alışveriş reklamlarını Türkiye’deki arama sayfalarından kaldıracak. Söz konusu karar kapsamında 10 Ağustos itibari ile Google'a satın almak istediği bir ürünün ismini yazan kullanıcılar, artık arama sayfasının en üst kısmında çıkan slider şeklindeki alışveriş reklamlarını görmeyecek. Söz konusu karar ile 10 Ağustos'tan itibaren arama sayfasının en üst kısmında yer alan slider şeklindeki alışveriş reklamları sayfada yer almayacak.

Google'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
  
“Rekabet Kurumu’nun Mayıs 2020’deki alışveriş kararına uymak üzere, Alışveriş Karşılaştırma Servisleri’nin (AKS) bu reklamlara eşit erişimini sağlayan ve alışveriş reklamlarının kullanıcılar ve satıcılar için kalitesini koruyan bir çözüm önerisinde bulunduk. Avrupa'daki Google Alışveriş Reklamları davasında başarılı şekilde uygulanan çözüm yolu ile büyük benzerlikler taşıyan önerimizin, Türkiye'de kararın yerine getirilmesine ilişkin sürenin sonuna kadar Rekabet Kurulu tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsizlik taşıyor. Bu nedenle faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürmek amacıyla, alışveriş reklamlarını Türkiye'deki Google Arama sayfalarından kaldırmaktan başka bir seçeneğimiz maalesef bulunmuyor."

Google'dan yapılan açıklamada "Bu sorunları önümüzdeki aylarda çözüme kavuşturabilmeyi ve RK ile alışveriş reklamlarını Türkiye’ye tekrar getirebilmemizi sağlayacak bir anlaşmaya varabilmeyi umuyoruz." ifadelerine de yer verildi.

29 Tem 2020 - 13:54 - Gündem

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