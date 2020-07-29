Gölcükspor’da Tunahan Akdoğan dönemi

Teknik adam Gölcükspor ile 2003-2004 sezonun üst üste iki sezon çalışmıştı. Tunahan Akdoğan yeniden yuvaya dönerken, geçtiğimiz sezon 2.Lig takımlarından Etimesgut Belediye’de daha önce de Darıca’da görev yapmıştı. Tunahan Akdoğan 2020-21 sezonunda ise Gölcükspor ile anlaşma sağlandı.