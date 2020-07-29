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29 Tem 2020 - 17:19- Gündem G: 29 Tem 2020 - 17:21

TBMM Başkanı’ndan Akar’a ziyaret

TBMM Başkanlığı’na ikinci yasama dönemi için tekrar seçilen Mustafa Şentop, Başkanvekili Haydar Akar’a ziyarette bulundu.
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Dün, 1 Ekim tarihine kadar tatile giren TBMM’de Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili  Haydar Akar’a da ziyaretler sürüyor. İçtüzük gereği 1 Temmuz da 3 aylık çalışmalarına ara vermesi gereken TBMM çalışmalarına devam etmiş bu süreçte TBMM Başkanvekili Haydar Akar’da ilk Genel Kurul çalışmasını yürütmüştü. Önceki dönemde de TBMM Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Şentop, Akar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

TARAFSIZ OLACAK

27. dönemin son 3 yılında birlikte divanda görev yürüteceklerini belirten Şentop, uyum içinde bir yönetim sergileyeceklerini söyledi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini aktaran Başkanvekili Haydar Akar bu görevin gereklerini yerine getireceğini belirterek Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün makamında olmanın onur verici olduğunun altını çizdi. Ayrıca Akar, herkese eşit, tarafsız ve adaletli bir şekilde yönetim göstereceğini söyledi.

29 Tem 2020 - 17:19 - Gündem

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