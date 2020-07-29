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29 Tem 2020 - 17:20- Siyaset G: 29 Tem 2020 - 17:21

YRP’de 4 mahalle daha ‘tamam’

YRP Gölcük İlçe Teşkilatı’nda 4 mahalle temsilciliğine atama yapıldı.
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Teşkilatlanma çalışmalarına devam eden Yeniden Refah Partisi (YRP) Gölcük İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt tarafından atamalarını sürdürüyor. İlk atamasını Şehitler mahalle temsilciliğine yapan Bayazıt, bu hafta 4 mahalle temsilciliğine atama yaptı.  Mahalle temsilciliklerine ataması yapılan üyelere, ilçe binasında yapılan toplantıda atama belgelerini takdim eden Bayazıt,  yapılan toplantıda partiye yeni katılan genç isimlere de rozetlerini taktı.

“HAZIR OLUN”

Takdim sırasında konuşan Bayazıt, ’94 ruhu ile Gölcük baharına hazır olun” dedi. Yapılan atamalara göre Donanma Mahalle Temsilcisi Hüseyin Başbozkurt, Yunus Emre Mahalle Temsilcisi Hüseyin Yılmaz, Karaköprü Mahalle Temsilcisi Kerim Kaplan, Hasaneyn Mahalle Temsilcisi ise Hakan Saral oldu.

29 Tem 2020 - 17:20 - Siyaset

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