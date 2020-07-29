YRP’de 4 mahalle daha ‘tamam’

Teşkilatlanma çalışmalarına devam eden Yeniden Refah Partisi (YRP) Gölcük İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt tarafından atamalarını sürdürüyor. İlk atamasını Şehitler mahalle temsilciliğine yapan Bayazıt, bu hafta 4 mahalle temsilciliğine atama yaptı. Mahalle temsilciliklerine ataması yapılan üyelere, ilçe binasında yapılan toplantıda atama belgelerini takdim eden Bayazıt, yapılan toplantıda partiye yeni katılan genç isimlere de rozetlerini taktı.
“HAZIR OLUN”
Takdim sırasında konuşan Bayazıt, ’94 ruhu ile Gölcük baharına hazır olun” dedi. Yapılan atamalara göre Donanma Mahalle Temsilcisi Hüseyin Başbozkurt, Yunus Emre Mahalle Temsilcisi Hüseyin Yılmaz, Karaköprü Mahalle Temsilcisi Kerim Kaplan, Hasaneyn Mahalle Temsilcisi ise Hakan Saral oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.