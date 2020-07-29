İzmit sanatla güzel

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği Sanat Komisyonu Toplantısı, belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kentin yetiştirdiği farklı alanlardaki sanatçıların bir araya gelerek fikir alıverişinde bulunduğu toplantıya İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür katıldı.
FİKİR ALIŞVERİŞİ
Sanat Komisyonu Toplantısı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür’ün gerçekleştirdiği Sanat Komisyonu Sunumu ile başladı. Sunumda İzmit Belediyesi tarafından bir yıl içerisinde gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri, kültürel ve sanatsal çalışmaların gerçekleştirilebileceği hizmet binaları, sanat atölyeleri, gençlik ve kültür merkezleri, belediyeye ait doğal açık alanlar, gerçekleştirilen ve yapılması planlanan duvar boyama çalışmaları anlatıldı. Sunum sonrası katılımcılar tek tek söz alarak İzmit’te kültür ve sanat adına neler yapılabileceği üzerine fikirlerini aktardı.
PAROLAMIZ BİRLEŞTİRMEK
Toplantıya katılan tüm sanatçıları dinleyen ve notlarını alan Başkan Hürriyet toplantı sonunda yaptığı konuşmada, “Burada çok farklı alanlarda çok değerli sanatçı dostlarımı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Göreve geldiğimizden beri parolamız ayrıştırmak değil birleştirmek oldu. Hangi alanda olursa olsun dayanışma çok önemli. Ben yetenekli, zeki, işi bilen insanlarla çalışmayı seviyorum. Yapacağımız kültür sanat faaliyetlerini birlikte planlayalım birlikte yapalım istiyorum. Ortaya çıkan ürünün keyfini de birlikte sürelim” ifadelerini kullandı.
SANATA VE SANATÇIYA DESTEK
Başkan Hürriyet, “Bizim belediye olarak planladığımız çalışmalarımız var ama biliyorum ki çok akıl bir araya geldiğinde çok daha nitelikli, etkin ve daha fazla iş yapabiliriz. Biz sanata ve sanatçıya destek vermek istiyoruz. Kentteki dönüşümü sağlamak adına sizlerden gelecek desteğe ihtiyacımız var. Zamanla ve daha çok insanla İzmit’i bir sanat kentine çevirebiliriz. Yapacağımız projeleri halkımıza sorarak gerçekleştiriyoruz. Herkesin fikri bizim için çok çok önemli. Atatürk’ün halkçılık anlayışı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yol yürümeye de devam edeceğiz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.
TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER
Kocaeli Müze Müdürü Vekili Arkeolog Sevgi Yavuz
KYÖD eski başkanı Yavuz Ulugün
Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal
Atık Demir Sanatçısı Aysu Güldemir
Prof. Dr. İbrahim Şirin
Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin
İzmit Çok Sesli Müzikal Korosu Sanatçıları Mehmet Barut ve Çağın Karabacak
TSM Koro Şefi Erbil Aydın, Doç Dr. Ceyhun Konak
Mimar Talip Hündür, Heykeltraş Özhan Özay
Tiyatro oyuncusu-seslendirme sanatçısı Berat Güneş
Araştırma Görevlisi Burak Aslanmirza
Dans eğitmenleri Emre Üstün ve Tolga Alver
TDSF İl Temsilcisi Mehmet Yıldırım
Art Nicomedya Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç
Art Nicomedya Derneği yönetim kurulu üyesi Levent Tegün
Ressam Ecaterina Nicolau
Müzisyen Ömer Kuran, Ersen Çelik ve Hakan Oral
Halk oyunları hocaları Murat İskenderoğlu, Hayrettin Altın ve Enis Üstüntaş
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yönetim kurulu üyesi Cengizhan Günesen
Gazeteci-Yazar Ruhan Odabaş
Seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu
Çini-seramik sanatçısı Nagahan Çelik,
Öğretim görevlisi Zekeriya Erdinç, İkramettin Karaman, Master Sanat Ustası Mehmet Erzen,
Tiyatro oyuncusu Tunç Toker.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.