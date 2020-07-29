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29 Tem 2020 - 17:30- Gündem G: 29 Tem 2020 - 17:31

İzmit sanatla güzel

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in yetiştirdiği sanatçılarla bir araya gelerek kültür-sanat alanındaki sorunlar ve birlikte gerçekleştirilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu
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İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği Sanat Komisyonu Toplantısı, belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kentin yetiştirdiği farklı alanlardaki sanatçıların bir araya gelerek fikir alıverişinde bulunduğu toplantıya İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür katıldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ

Sanat Komisyonu Toplantısı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür’ün gerçekleştirdiği Sanat Komisyonu Sunumu ile başladı. Sunumda İzmit Belediyesi tarafından bir yıl içerisinde gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri, kültürel ve sanatsal çalışmaların gerçekleştirilebileceği hizmet binaları, sanat atölyeleri, gençlik ve kültür merkezleri, belediyeye ait doğal açık alanlar, gerçekleştirilen ve yapılması planlanan duvar boyama çalışmaları anlatıldı. Sunum sonrası katılımcılar tek tek söz alarak İzmit’te kültür ve sanat adına neler yapılabileceği üzerine fikirlerini aktardı.

PAROLAMIZ BİRLEŞTİRMEK

Toplantıya katılan tüm sanatçıları dinleyen ve notlarını alan Başkan Hürriyet toplantı sonunda yaptığı konuşmada, “Burada çok farklı alanlarda çok değerli sanatçı dostlarımı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Göreve geldiğimizden beri parolamız ayrıştırmak değil birleştirmek oldu.  Hangi alanda olursa olsun dayanışma çok önemli. Ben yetenekli, zeki, işi bilen insanlarla çalışmayı seviyorum. Yapacağımız kültür sanat faaliyetlerini birlikte planlayalım birlikte yapalım istiyorum. Ortaya çıkan ürünün keyfini de birlikte sürelim” ifadelerini kullandı.

SANATA VE SANATÇIYA DESTEK

Başkan Hürriyet, “Bizim belediye olarak planladığımız çalışmalarımız var ama biliyorum ki çok akıl bir araya geldiğinde çok daha nitelikli, etkin ve daha fazla iş yapabiliriz. Biz sanata ve sanatçıya destek vermek istiyoruz. Kentteki dönüşümü sağlamak adına sizlerden gelecek desteğe ihtiyacımız var. Zamanla ve daha çok insanla İzmit’i bir sanat kentine çevirebiliriz. Yapacağımız projeleri halkımıza sorarak gerçekleştiriyoruz. Herkesin fikri bizim için çok çok önemli. Atatürk’ün halkçılık anlayışı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yol yürümeye de devam edeceğiz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Kocaeli Müze Müdürü Vekili Arkeolog Sevgi Yavuz

KYÖD eski başkanı Yavuz Ulugün

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal

Atık Demir Sanatçısı Aysu Güldemir

Prof. Dr. İbrahim Şirin

Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin

İzmit Çok Sesli Müzikal Korosu Sanatçıları Mehmet Barut ve Çağın Karabacak

 TSM Koro Şefi Erbil Aydın, Doç Dr. Ceyhun Konak

Mimar Talip Hündür, Heykeltraş Özhan Özay

Tiyatro oyuncusu-seslendirme sanatçısı Berat Güneş

Araştırma Görevlisi Burak Aslanmirza

Dans eğitmenleri Emre Üstün ve Tolga Alver

TDSF İl Temsilcisi Mehmet Yıldırım

Art Nicomedya Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç

Art Nicomedya Derneği yönetim kurulu üyesi Levent Tegün

Ressam Ecaterina Nicolau

Müzisyen Ömer Kuran, Ersen Çelik ve Hakan Oral

Halk oyunları hocaları Murat İskenderoğlu, Hayrettin Altın ve Enis Üstüntaş

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yönetim kurulu üyesi Cengizhan Günesen

Gazeteci-Yazar Ruhan Odabaş

Seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu

Çini-seramik sanatçısı Nagahan Çelik,

Öğretim görevlisi Zekeriya Erdinç, İkramettin Karaman, Master Sanat Ustası Mehmet Erzen,

 Tiyatro oyuncusu Tunç Toker.

29 Tem 2020 - 17:30 - Gündem

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