Jandarma komutanına kahvaltılı uğurlama

Ordu’nun Perşembe İlçesi’ne tayini çıkan Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu’nun onuruna Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba tarafından kahvaltılı veda programı düzenlendi. Kahvaltının ardından konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, “Karamürsel’de görev yaptığı süreçte bir çok başarılı çalışmalara imza atan ve Karamürsel halkı tarafından sevilen Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu’ndan bizler çok memnunduk, şimdi gittiği yerde inanıyorum başarılı çalışmalara imza atacaktır. Onu tanımaktan çok mutlu oldum. Hayırlı görevler diliyorum” dedi
UYUMLU ÇALIŞMA
Binbaşı Sadık Eroğlu da yaptığı konuşmada, “Görev yaptığım altı yıl boyunca kanunların bize verdiği yetki ve sorumluluk içerisinde arkadaşlarım ile beraber görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bu dönem içerisinde diğer kurumlarımızla uyum içerisinde çalışarak iyi ilişkiler oluşturduk. Ben hakkımı sizlere helal ediyorum var ise sizler de helal edin” dedi. Program sonunda hizmetlerinden dolayı Kaymakam Osman Aslan Canbaba Binbaşı Sadık Eroğlu’na başarı belgesi vererek yeni görev yeri olan Ordu-Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığına uğurlandı. Binbaşı Sadık Eroğlu yeni görevine 10 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak.
KARAMÜRSEL’E DEMİR
Binbaşı Sadık Eroğlu’nun yerine Kocaeli Jandarma Komutanlığı Kandıra Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı 2’nci Sevk Bölük Komutanlığından Jandarma Teğmen Burhan Demir’in geleceği belirtilirken Teğmen Burhan Demir’in 10 Ağustos 2020 tarihinde Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı olarak göreve başlayacağı öğrenildi. Programa Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Osman Toprak, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur ve daire amirleri katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.