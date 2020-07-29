Çenesuyu Parkı’nda yeni düzenlemeler

Mesire alanları ve parklarıyla ilçe halkının dinlenerek, vakit geçirdiği bir çok noktaya sahip olan Derince’de yer alan Çenesuyu Parkı da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında. Çınarlı Mahallesi’nde bulunan ilçenin en eski parklarından Çenesuyu Parkı, son dönemde devam eden yenileme çalışmaları ile bambaşka bir görünüme kavuştu. Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla Çenesuyu Parkı'ndaki yürüyüş yollarına kırmızı toprak serimi yapıldı. Bozulan alanların tesviye edilip, çim ekiminin de gerçekleştiği parkta yapılan revize çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.