Mesire alanları ve parklarıyla ilçe halkının dinlenerek, vakit geçirdiği bir çok noktaya sahip olan Derince’de yer alan Çenesuyu Parkı da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında. Çınarlı Mahallesi’nde bulunan ilçenin en eski parklarından Çenesuyu Parkı, son dönemde devam eden yenileme çalışmaları ile bambaşka bir görünüme kavuştu. Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla Çenesuyu Parkı'ndaki yürüyüş yollarına kırmızı toprak serimi yapıldı. Bozulan alanların tesviye edilip, çim ekiminin de gerçekleştiği parkta yapılan revize çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Çenesuyu Parkı’nda yeni düzenlemeler
Derince’deki dinlence alanlarından Çenesuyu Parkı’nda yürüyüş yollarına kırmızı toprak serimi yapılırken, bozulan noktalar tesviye edilip çim ekiminde bulunuldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.