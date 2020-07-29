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29 Tem 2020 - 17:32- Gündem G: 29 Tem 2020 - 17:35

Vali eşi, şehit yakınları ve gazilerin yanında 

Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Gönülden Gönüle Projesi kapsamında Kurban Bayramı öncesi şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etti.
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Gönülden Gönüle Projesi kapsamında Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, sosyal amaçlı ziyaret ve temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde ziyaretlerine devam eden Selda Yavuz, ziyaretlerinin ilkine Siirt’in Eruh ilçesinde askerlik görevini ifa ettiği sırada iç güvenlik operasyonu sırasında Gazi olan Adnan Öz ve ailesini evlerinde  ziyaret ederek başladı. Siirt’in Kurtalan ilçesinde iç güvenlik çatışması sonucu askerlik görevini ifa ettiği sırada Gazi olan Yaşar Kaya ve ailesini ziyaret eden Yavuz, son gazi ve gazi yakını ziyaretini ise İstanbul’da teftiş sırasında yaşanan kaza sonucu Gazi olan Cengiz Yekvücut ile ailesine gerçekleştirdi.

SABIR DİLEDİ

Gaziler ve gazi ailelerinin hal, hatırlarını soran Yavuz, gazilerimizin her zaman yanlarında olduklarının mesajını verdi.Yavuz, Kilis'te nöbet yerine gitmeden önce yaşadığı kaza sonucu şehit olan Er Yavuz Yılmaz’ın annesi Zeynep, Babası Fehmi Yılmaz’ı ziyaretinin ardından,  Şırnak’ta iç güvenlik operasyonunda şehit olan Jandarma Er İskender Ercan’ın annesi Zeynep, babası Recep Ercan’ı da ziyaret edip bir talepleri olup olmadığını sorarak, acılarını paylaştı ve bir kez daha Allah’tan sabırlar diledi. Ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini ifade eden şehit aileleri “Sayın Valimizin değerli eşinin bizleri unutmayarak, evlerimizde ziyaret etmesi bizler için ayrı bir mutluluk. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dediler.

BAYRAM ÖNCESİ İHTİYAÇLARINI SORDU

Yavuz, şehit ve gazi ailesi ziyareti sonrasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımıyla yaşamını sürdüren beş aileyi ziyaret  ederek, bayram öncesinde bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Yavuz’u görünce çok sevindiklerini söyleyen aileler “Mübarek Kurban Bayramı öncesi vali eşinin evlerimize kadar gelerek, sorunlarımızı dinleyip, çözümü konusunda ilgilenmesi ve bizlere gösterdiği samimi ve yakın ilgilisi bizleri çok sevindirdi. Allah'ım kendisinden razı olsun. Bizleri unutmadığı için valimize ve değerli eşi Selda Yavuz Hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz” dediler. Yavuz sosyal amaçlı ziyaret ve temaslarda bulunduğu "Gönülden Gönüle" projesinin başlatıldığı günden bu güne kadar 12 şehit yakını ve gazi ile 16 ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret etti.

29 Tem 2020 - 17:32 - Gündem

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