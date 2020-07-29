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29 Tem 2020 - 17:34- Gündem G: 29 Tem 2020 - 17:39

Sürücüler ceza beklerken pişmaniye yedi

Kurban Bayramı öncesinde Kocaeli-İstanbul sınırında denetimlerine başlayan polis ekipleri, sürücülere kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulunup pişmaniye ikram etti.
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Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla Kocaeli-İstanbul sınırında denetimlerini sıklaştıran emniyet ekipleri sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunarak pişmaniye ikram etti. Çayırova D-100 karayolu Ankara istikametinde bulunan uygulama noktasında araçları durduran ekipler sürücülere kuralları hatırlatan broşürler dağıttı. Sürücülere Kocaeli'nin meşhur tatlısı pişmaniye de ikram eden ekipler, vatandaşlara 'iyi bayramlar' dileklerinde bulundu.

"AĞIZ TADI OLARAK PİŞMANİYEMİZİ VERMİŞ OLACAĞIZ"

Uygulama noktasını ziyaret ederek bayram öncesi alınan tedbirler hakkında bilgiler veren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Hepinizin bildiği gibi Kocaeli'nin en öne çıkan ürünlerinden bir tanesi pişmaniye. Dolayısıyla böyle bir günde bir ağız tadı olarak da pişmaniyemizi hep beraber vermiş olacağız. Diğer taraftan da biliyorsunuz, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü İstanbul-Ankara istikametinde dün gece 00.00'dan itibaren açıldı. Orada da yine gerekli tüm tedbirler, jandarmamız, emniyetimiz, sağlık tedbirlerimiz, itfaiye tedbirlerimiz gereken her türlü tedbirlerimiz alındı. Böylelikle bu hizmet ve yatırımın gerçekleşmesinde büyük emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve her kademede ki çalışan kardeşlerimize bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli olarak bundan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve trafiğimizi de hafifleteceğini söylemek istiyorum" dedi.

29 Tem 2020 - 17:34 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Rambo - @Derya Gül 01 nolu yoruma cevabı: senmi verdin parasını

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 29 Temmuz 18:00
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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