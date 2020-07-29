DEVA'nın Kocaeli il yönetimi belli oldu

Ali Babacan’ın önderliğindeki Deva Partisi geçtiğimiz ay AKP’nin önemli isimlerinden Adem Koç’u bünyesine katmış ve il başkanı atamıştı. Adem Koç o tarihten itibaren ekibiyle 30 kişilik yönetim kurulu listesini oluşturmaya başladı. Daha sonra bir tüzük tadilatıyla 30 yönetim kurulu üye sayısı 41’e çıktı. İnçe elenip sık dokunan liste nihayet son halini aldı.
ANKARA’YA GÖNDERİLDİ
Oluşturulan 41 kişilik yönetim kurulu listesi şu an genel merkez tarafından inceleniyor. Genel merkez, oluşacak isimlerin çoğunluğunun siyaseten bilinir kişi olmasını istemiyor. Deva Partisi Genel Merkezi yönetim kurullarını daha çok yeni yüzler, genç ve kadın yöneticilerden oluşmasını istiyor. Kocaeli’de de bu kriterlere göre bir liste oluştu. Bülent Ekinci
İŞTE YÖNETİM
1. Adem KOÇ
2. Abdulkerim CAN
3. Ahmet KIRCI
4. Ahmet Tayfun Baltacı
5. Alican ARAÇ
6. Alptekin Cevherli
7. Arzu KARAKAŞ TOLA
8. Ayhan AKYÜZ
9. Ayşegül POYRAZOĞLU
10. Batuhan AYKAN
11. Beyza Nur ERİM
12. Bilge Banu BİLGİN
13. Büşra OĞUZ
14. Caner ÇAKIR
15. Çağlayan ATEŞ
16. Emin BİRLİK
17. Ensar EMİR
18. Erdem KÜÇÜKATEŞ
19. Erdinç IŞIK
20. Fırat ACAR
21. Furkan YILMAZ
22. Gamze DURMAZ
23. Gülay YILMAZ
24. Hatice ŞİRİN
25. Kamil Savaş GÜNBEYAZI
26. Melih KURT
27. Melisa ÖZTÜRK
28. Mustafa MERAL
29. Nur Banu EDEŞ
30. Oğuz SAKA
31. Oktay KABASAKAL
32. Orhan SARISÜLEYMAN
33. Osman GÜZEL
34. Rahmi CANBAZ
35. Resul YILDIRIM
36. Semih TAŞVEREN
37. Serkan ALPAY
38. Suat AKAL
39. Uğur YILDIZ
40. Utku BİRİNCİ
41. Yusuf USTA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.