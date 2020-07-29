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29 Tem 2020 - 22:30- Gündem G: 30 Tem 2020 - 00:03

DEVA'nın Kocaeli il yönetimi belli oldu

Deva Partisi’nin 41 kişilik il yönetimi şekillenmeye başladı. Yeni yönetim ilk kez dün akşam saatlerinde Lastik-İş Otel’de bir araya geldi. Oluşturulan yönetim bayram sonrasında yapılacak olan lansman ile kamuoyuna tanıtılacak

Bülent Ekinci
Bülent Ekinci Tüm Haberleri
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Ali Babacan’ın önderliğindeki Deva Partisi geçtiğimiz ay AKP’nin önemli isimlerinden Adem Koç’u bünyesine katmış ve il başkanı atamıştı. Adem Koç o tarihten itibaren ekibiyle 30 kişilik yönetim kurulu listesini oluşturmaya başladı. Daha sonra bir tüzük tadilatıyla 30 yönetim kurulu üye sayısı 41’e çıktı. İnçe elenip sık dokunan liste nihayet son halini aldı.

ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Oluşturulan 41 kişilik yönetim kurulu listesi şu an genel merkez tarafından inceleniyor. Genel merkez, oluşacak isimlerin çoğunluğunun siyaseten bilinir kişi olmasını istemiyor. Deva Partisi Genel Merkezi yönetim kurullarını daha çok yeni yüzler, genç ve kadın yöneticilerden oluşmasını istiyor. Kocaeli’de de bu kriterlere göre bir liste oluştu. Bülent Ekinci

İŞTE YÖNETİM

1. Adem KOÇ

2. Abdulkerim CAN

3. Ahmet KIRCI

4. Ahmet Tayfun Baltacı

5. Alican ARAÇ

6. Alptekin Cevherli

7. Arzu KARAKAŞ TOLA

8. Ayhan AKYÜZ

9. Ayşegül POYRAZOĞLU

10. Batuhan AYKAN

11. Beyza Nur ERİM

12. Bilge Banu BİLGİN

13. Büşra OĞUZ

14. Caner ÇAKIR

15. Çağlayan ATEŞ

16. Emin BİRLİK

17. Ensar EMİR

18. Erdem KÜÇÜKATEŞ

19. Erdinç IŞIK

20. Fırat ACAR

21. Furkan YILMAZ

22. Gamze DURMAZ

23. Gülay YILMAZ

24. Hatice ŞİRİN

25. Kamil Savaş GÜNBEYAZI

26. Melih KURT

27. Melisa ÖZTÜRK

28. Mustafa MERAL

29. Nur Banu EDEŞ

30. Oğuz SAKA

31. Oktay KABASAKAL

32. Orhan SARISÜLEYMAN

33. Osman GÜZEL

34. Rahmi CANBAZ

35. Resul YILDIRIM

36. Semih TAŞVEREN

37. Serkan ALPAY

38. Suat AKAL

39. Uğur YILDIZ

40. Utku BİRİNCİ

41. Yusuf USTA

29 Tem 2020 - 22:30 - Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

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