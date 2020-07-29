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29 Tem 2020 - 17:54- Eğitim G: 29 Tem 2020 - 17:57

Özel  Yahya Kaptan Koleji’nin LGS Başarısı

LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. Sonuçlara göre başarı gösteren okullardan biri Yahya Kaptan Koleji…
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Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile başlayıp 10 yılı aşkın süredir Etüt Eğitimleri ve Dil Kursları ile devam ettirdikleri eğitim-öğretim sürecinden edinilen bilgi, birikim ve tecrübeleriyle 2019 yılında açılanÖzel Yahya Kaptan Koleji’nin 8.sınıfta eğitim gören 85 öğrencisi sınava girdi.

20 Haziran’da yapılan ve yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin katıldığı LGS 2020 sonuçlarının 16 Temmuz’da açıklanmasının ardından Yahya Kaptan Koleji kurucusu Adem Katanalp LGS 2020 sonuçları ile ilgili konuştu. Katanalp, “Zorlu bir maraton sürecinde 85 öğrencimizi sınava hazırladık. Yüz yüze başlayan eğitim planlamamızı, pandemi sürecinde aksatmadan devam ettirdik.  Bu dönemde Uzaktan Eğitim’e en kısa sürede geçip, bu eğitimi en başarılı ve verimli kullanan okullardan biri olduk. Bunun en güzel ispatı da velilerimizden gelen dönüşler ve LGS 2020’de öğrencilerimizin elde ettiği büyük başarıdır. Genel başarıda üst sıralarda bulunan okulumuzda %0,25’lik dilime 2, %2’lik dilime 14, %4’lük dilime 28, %10’luk dilime 57 öğrencimiz girdi.Başarımızın sırrı eğitim anlayışımıza inancımız, Takım Çalışması ve bire bir eğitim uygulayabildiğimiz 12-14 Kişilik Sınıflarımızdır. Sınav bitti şimdi tercih zamanı. Öğrencilerimizin başarılarını taçlandırmak için doğru tercih çalışmalarında da tam desteğimiz devam ediyor. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, emek veren öğrenci ve öğretmenlerimizin başarılarının devamını diliyorum” dedi.

29 Tem 2020 - 17:54 - Eğitim

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