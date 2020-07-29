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29 Tem 2020 - 18:35- Gündem G: 29 Tem 2020 - 18:39

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı!

TFF'nin aldığı son dakika kararına göre Süper Lig'de küme düşme bu sezon için kaldırıldı.

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TFF'nin aldığı son dakika kararına göre Süper Lig 2019- 2020 sezonunda küme düşme kaldırıldı. Gelecek sezon Süper Lig, TFF 1. Lig'den gelen 3 takımın ile birlikte önümüzdeki sezon 21 takım ile oynanacak. Her hafta 1 takım bay geçerek sezonu tamamlayacak.  Öte yandan 2. ve 3. Lig'de de küme düşme kaldırıldı. 

Yeni sezon için düşünülen yabancı oyuncu kuralı ise  1 yıl ertelenecek. UEFA Finansal Fair Play uygulaması ise aynı kaldı.

Bir sonraki 2021 - 22 sezonunda ise Süper Lig 20 takımla devam edecek.

Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir'in açıklamaları
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Riva'daki toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları:

"Ne kadar farklı düşüncelerimiz olursa olsun, amacımız Türk sporunun çıkarları olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çok verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki günlerde dünyanın en gelişmiş spor merkezlerinden birini açacağız. Pandemi döneminde salgınla mücadelede Türkiye olarak liderlik ettik tüm Dünya'ya. Gerçekten büyük başarıyla ve titizlikle geçiriyoruz bu dönemi. Bu dönemde birçok sportif organizasyon iptal edilmek zorunda kalındı.

Kulüpler Birliği Vakfı dünkü toplantıda beni duygulandıran bir tablo yaşattı. Düşenin dostu olmaz' anlayışını elinin tersiyle iten tüm kulüplerimizi kutluyorum. Gerek düşmenin kaldırılması gerek yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi konusundaki kararların sporun tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin bir üst lige çıkma kararının halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları

Avrupa'nın gördüğü en iyi protokolü hazırlayarak futbola dönüşü gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi Kulüpler Birliği toplantı gerçekleştirdi. 18 kulüp ve Süper Lig'e çıkan 2 takımın temsilcileri ile ortak bir karar aldıklarını açıkladı. Kulüplerimizin pandemi sürecindeki fedakarlıklarını tekrar vurgulamak isterim.

21 takımla oynanacak

Yönetim kurulumuz ile oy birliği ile alınan karara göre; Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. lig'de küme düşme olmayacak. Süper Lig 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak, 4 takım ligden düşecek, 2021-22 sezonundan itibaren 20 takım ile oynanacak. Süper Lig'in 21 takım ile oynanacak olması gelir dağılımında farklılık, maç sayısında artış ve fikstür sıkışıklığına yol açacaktır. TFF olarak bunları revize edeceğiz ve paylaşacağız.

Harcama limitleri, 4 Ağustos'ta, yani transferin ilk gününde açıklanacaktır.

Milliyet'in bu sabah ilk olarak duyurduğu gelişmeye göre yabancı kuralı değiştirildiği şekliyle 1 yıl ertelendi. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 14 yabancı kuralı devam edecek.  Matematiksel olarak küme düşen Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü takımları 2020-2021 sezonunda yeniden Süper Lig'de yer alacak. Önümüzdeki sezon ise 4 takım küme düşecek ve 3 takım lige dahil edilerek bundan sonra lig 20 takımlı oynanacak.

Süper Lig'de küme düşmenin kalkmasıyla birlikte profesyonel liglere geçilen 1959'dan bu yana ilk kez 21 takım aynı sezonda aynı ligde mücadele edecek.

Süper Lig 1994-95 sezonundan beri 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanıyor. 1990-91 ile 1994-95 arasında 16 takım ve 30 hafta üzerinde oynanan Süper Lig, 1989-90 sezonunda 18 takım 34 hafta ve 1989-90 sezonunda 19 takım 36 hafta (bir takım her hafta bay) üzerinden oynanmıştı.

29 Tem 2020 - 18:35 - Gündem

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