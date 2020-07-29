Günlük koronavirüs tablosu

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 45 bin 712 test yapılırken 942 yeni vaka tespit edildi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 14 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam vaka sayısı 228 bin 924’e, toplam vefat sayısı da 5 bin 659’a yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre 996 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 212 bin 557’ye çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının 542 olduğu belirtilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 9,4 olduğu belirtildi.

TABLODA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Öte yandan bugün verilerle ilgili bir ilk de yaşandı. Corona verilerinin yer aldığı tabloda değişikliğe gidildi. Daha önce tabloda yer alan ‘Toplam Entübe Sayısı’ yerine ‘Ağır Hasta Sayısı’. ‘Toplam Yoğun Bakım Hasta Sayısı’ yerine de ‘Hastalarda Zatürre Oranı’ yer aldı.