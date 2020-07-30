Ormanya Bayrama hazır!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin prestij projelerinden Ormanya Doğal Yaşam Parkı, bayram için hazırlıklarını tamamladı. Ziyaretçiler için her şeyin düşünüldüğü Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya, gerekli tüm önlemleri alarak bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

COVİD’LE İLGİLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI

4 gün sürecek Kurban bayramı süresince ziyaretçilerini ağırlayacak olan Ormanya, covid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerini aldı. Hayvanat Bahçesi, OrmanKöy, Kamp Alanı, Mesire Alanı gibi bölümler sıklıkla dezenfekte ediliyor. Vatandaşların ortak kullanımında olan bisiklet, tuvaletler ve bebek bakım odaları da belirlenen saatlerde gerekli önlemler alınarak dezenfekte ediliyor. Girişte bulunan ateş ölçüm noktası ile ziyaret eden vatandaşların ateşleri ölçülerek alana girmesi sağlanırken, aileler hariç vatandaşların toplu bir şekilde dolaşmaması için uyarılar yapılıyor.

MASKESİZ GİRMEK YASAK

Covid-19 salgınına karşı tüm önlemleri alan Ormanya, ziyaretçilerin maskesiz alana girişine izin vermeyecek. Güvenlik ve Jandarma kontrolü ile maskelerin kontrol edileceği Ormanya’da, maskesi olmayan ziyaretçiler içeri alınmayacak.

YABAN HAYATI KURATMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇIK OLACAK

Yaban hayatı canlılarına yönelik kurulan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi bayram süresince hizmete devam edecek. Yaban Hayat canlılarına tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezde tedavi ve bakımlar aksamadan devam edecek.

BİRBİRİNDEN FARKLI AKTİVİTELERLE DOĞAYI KEŞFEDİN

2 bin dönüm üzerine kurulu alanda; hayvanlar ile içe içe olabileceğiniz Çocuk Hayvanat Bahçesi, Kızıl Geyik, Ceylan ve Karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında özgürce görebileceğiniz Yaban Yaşam Alanı bulunuyor. Öte yandan sessizliği ve kuş cıvıltılarıyla doğanın keyfini çıkarabileceğiniz 26 km ile Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, kuşlar için özenle hazırlanan ve birçok kuşu gözlemleyip tanıyabileceğiniz Kuş Gözlem Alanı, oltasını alıp balık tutmak isteyen ziyaretçiler için Sportif Olta Balıkçılığı, bayramı doğanın içinde doyasıya yaşamak için Kamp Alanı ve pikniksiz olmaz diyen ziyaretçiler için Mesire Alanı ile birlikte Ormanya bu bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

BAYRAMDA ZİYARET SAATLERİ

Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı; bayram sürecinde 09.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.