İzmit Belediyesi’nden vatandaşa 25 bin kurban poşeti

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramında olası çevre kirliliğini önlemek, kötü kokunun önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık etlerini muhafaza etmesi adına 25 bin adet kurban poşeti dağıttı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtımı gerçekleştirilen kurban poşetleri esnaf ve vatandaşı memnun etti.
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ
İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası köy muhtarlıklarına kurban poşeti dağıtarak köylerde oluşacak kirliliğin önüne geçti. Çevre dostu İzmit Belediyesi, arife günü Modern Hayvan Pazarı’nda, bayramın birinci günü ise mezbahada kurban poşeti dağıtımına devam edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.