Başkan Hürriyet’ten personele Kocaelispor sürprizi

Kocaelispor’un şampiyon olmasının ardından şehirde Yeşil-Siyah renklerin rüzgarı esmeye devam ediyor. Koyu bir Kocaelispor taraftarı olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de özel olarak hazırlanan Kocaelispor ürünlerini belediye personeline hediye etti.

“GÜLÜMSE İZMİT ŞAMPİYONUZ”

Kocaelispor anahtarlığı ve maskesinin yanında, araçlara asılmak için özel olarak yaptırılan Kocaelispor atkısının bulunduğu set, İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından tüm personele dağıtıldı. Sürpriz hediyeleri sevinçle karşılaşan personel birlikte poz vererek ‘Gülümse İzmit Şampiyonuz’ ifadelerini kullandı.