Başkan Hürriyet kurbanlık satıcılarının bayramını kutladı 

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak Kurban Bayramı’na tam anlamda hazırlandı. Başkan Hürriyet de hiçbir eksiği kalmayan Modern Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulunarak hayvan satıcılarıyla sohbet etti. 3000 binin üzerinde kurbanlığın bulunduğu hayvan pazarında mal sahipleriyle bir araya gelen Başkan Hürriyet, hayvan satıcılarına kolay gelsin diyerek hayırlı satışlar diledi.
"HER ŞEY SİZİN İÇİN"
Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, “Sizin burada gönül rahatlığıyla kurban satışlarınızı yapabilmeniz için en iyi koşulları hazırladık. Artan kurbanlık hayvan fiyatlarına rağmen, Covid-19 salgınını da düşünerek kurban satış yerlerini geçen yılki fiyatlar üzerinden ücretlendirdik. Buradaki her şeyi sizin her anlamda daha rahat etmeniz için yapıyoruz. Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyor, hayırlı satışlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.