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30 Tem 2020 - 10:55- Gündem G: 30 Tem 2020 - 10:57

Başkan Turan'dan bayram mesajı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Şehrimiz için, ailemiz için, ülkemiz için, insanlık için mutlu, huzurlu ve sağlıklı güzel bayramlar diliyorum.” dedi.
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Başkan Turan, Kurban Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayımladı. Bayramların toplumsal birlikteliğin yaşandığı mübarek günler olduğunu ifade eden Başkan Turan, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Kıymetli hemşehrilerim, bir kurban bayramına daha beraberce uluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nice bayramlara bu şekilde güzellikler içinde ulaşabilmeyi temenni ediyorum. Biliyoruz ki Covid-19 daha tam anlamıyla bitmiş değil. Lütfen tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Büyüklerimizi ziyaret ederken dikkat edelim ve devletimizin bizlere gösterdiği kurallara uyalım. İnanın bu kurallara uyarsak şimdi yaşayacağımız Bayram sevinci acıya dönüşmez. Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri, kendimize önemli birer fırsat bilmeliyiz. Bu anlamda bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe geçirmeli ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Bizlere düşen görev; zenginiyle-fakiriyle, yaşlısıyla-genciyle bayramları gerçek manada değerlendirebilmek; Milletçe birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği; sevinçte, kederde bir ve beraber olabilmenin yüce erdemine ulaşıldığı günler haline getirebilmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın ve Kandıralı hemşerilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, bu bayramın   bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

 

 

 

30 Tem 2020 - 10:55 - Gündem

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