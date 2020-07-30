İzmit Belediyesi mezarlıkları bayrama hazırlıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri adına mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması yapıyor. Yabani otların biçimi ile bayram öncesi mezarlıklardaki temizlik çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.
İZMİT BAYRAMA HAZIR
Çalışmalar kapsamında mezarlar ve çevresindeki uzayan otları biçen İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların ziyaretlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Tüm İzmitlilerin mezarlıklarda rahatça ziyaretlerini gerçekleştirebileceğini belirten ekipler, vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.