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30 Tem 2020 - 10:58- Asayiş G: 30 Tem 2020 - 11:10

Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde dev denetim

62 bin 95 personelin katıldığı uygulamada, bayram öncesi halkın yoğun olarak bulunabileceği park-bahçe, kurbanlık hayvan satışının ve kesiminin yapıldığı yerler, alışveriş merkezleri (avm), fuar ve etkinlik alanları, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler denetlendi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı döneminin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı TÜRKİYE GÜVEN HUZUR uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, 09:00-13:00 saatleri arasında Kurban Bayramı öncesi ve süresince halkın yoğun olarak bulunabileceği park-bahçe, banka-bankamatik çevreleri ile kurbanlık hayvan satışının ve kesiminin yapıldığı yerlerde şüpheli paketlere yönelik kontrol ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yol uygulaması şeklinde,

15:00-18:00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen (4+1) seçici personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda,

20:00-23:00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde (62.095) personel ve (214) dedektör köpeği ile (5.539) noktada yapıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-9) uygulamasında; 590 bin 705 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 1.473 şahıs yakalandı, 5’i çocuk olmak üzere 49 kayıp şahıs bulundu. 1.650 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 87 şahıs gözaltına alındı.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 179 bin 225 araç kontrol edildi, 5 bin 289 araca işlem yapıldı. Uygulamada 594 aranan araç tespit edilirken, 538 araç trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında, 3 bin 472 metruk bina kontrol edildi. 27 bin 942 umuma açık iş yeri denetlendi. 115 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 4 iş yeri kapatıldı. Uygulamada ayrıca çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

30 Tem 2020 - 10:58 - Asayiş

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